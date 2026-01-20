Maltempo a Reggio Calabria: scuole chiuse e stop ai mercati, il Comune avverte sulle ordinanze fake

In relazione all’allerta meteo di livello rosso diramata dalla Protezione Civile regionale anche per la giornata di domani (mercoledì 21 gennaio 2026), l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria invita la cittadinanza a fare riferimento solo alle comunicazioni ufficiali diffuse attraverso i canali istituzionali dell’ente e della Protezione civile, riservandosi di adire le autorità competenti per opportuni approfondimenti in merito alla diffusione di informazioni non ufficiali attraverso documenti e ordinanze fake.

In particolare, il provvedimento con cui è stata disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado anche per la giornata di domani è l’Ordinanza sindacale n. 11 del 20 gennaio 2026 consultabile a questo link sul sito istituzionale dell’ente. Con ulteriore Ordinanza sindacale (n. 12 del 20 gennaio 2026, consultabile a questo link) è stata disposta la sospensione di tutte le attività di commercio itinerante su area pubblica e delle attività mercatali che si svolgono presso i mercati rionali del comune di Reggio Calabria (Pellaro, Catona, Gallico, Archi, Tito Minniti, Botteghelle), nonché la sospensione delle attività di somministrazione presso chioschi e gazebo.