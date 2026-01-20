Maltempo a Reggio Calabria, porto di Gioia Tauro paralizzato: operazioni ferme e 17 navi in rada

A causa del maltempo, il porto di Gioia Tauro è fermo da ieri sera. A causa del forte vento, le autorità hanno interrotto le movimentazioni, limitate al momento solo a una nave “ro-ro” che scarica i container senza la necessità di utilizzare le gru. Le altre navi, 17, sono state disormeggiate e da ieri sera sono in rada, cioé distanti dal porto al riparo dalle mareggiate. Lo stop proseguirà fino a stasera quando le autorità decideranno se riprendere le attività di movimentazione o proseguire con il fermo.