Maltempo a Reggio Calabria, lungomare di Melito Porto Salvo devastato dalle mareggiate: crolla un tratto della passeggiata | VIDEO

Il forte maltempo delle scorse ore e le violenti mareggiate hanno lasciato dietro di sé uno scenario di distruzione lungo la costa jonica reggina. A Melito Porto Salvo, il lungomare è stato letteralmente “divorato” dal mare: in poche ore le onde hanno eroso il terreno, trascinando via porzioni di marciapiede pedonale e parapetto, fino al cedimento di un tratto esteso della passeggiata. Il mare ha provocato il collasso di diversi metri di lungomare, con danni evidenti e un colpo durissimo a uno dei punti più frequentati della cittadina, soprattutto durante la bella stagione.

La forza delle onde e l’erosione della spiaggia

La mareggiata, spinta da venti forti e da un moto ondoso costante, ha trovato terreno fertile nei tratti meno protetti e la costa ha ceduto rapidamente. Le onde hanno lavorato senza sosta, scavando sotto la passeggiata, erodendo sabbia e terra battuta e portando via tutto ciò che era esposto alla furia del mare. Nei punti più colpiti, il video a corredo dell’articolo parla da solo: porzioni di pavimentazione scomparse, ringhiere divelte, asfalto fratturato, e il mare ormai a ridosso delle strutture, con un fronte costiero trasformato in una ferita aperta.

Il lungomare oggi appare spezzato e impraticabile e la priorità diventa capire quali interventi urgenti possano arrestare l’erosione e permettere la messa in sicurezza.