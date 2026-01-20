Maltempo a Reggio Calabria, Ciclone Harry in arrivo: ordinanza di evacuazione per i residenti nelle zone costiere a rischio

“A seguito del grave peggioramento delle condizioni meteorologiche previsto per le prossime ore, con l’arrivo del ciclone “HARRY” (piogge intense, venti fino a 100 km/h e forti mareggiate), il Sindaco ha emanato un’ordinanza contingibile e urgente per la tutela della pubblica incolumità. È disposta l’eventuale evacuazione dei nuclei familiari residenti nelle zone costiere a rischio, in particolare:

• Via Pilati

• Rione Marina

• Lungomare dei Mille e aree limitrofe.

Le famiglie evacuate, se non diversamente organizzate, saranno ospitate presso strutture messe a disposizione dal Comune. Per informazioni telefonare al numero 0965-783778. La Polizia Locale e gli uffici comunali sono incaricati di garantire la tempestiva esecuzione dell’ordinanza e la messa in sicurezza delle aree interessate. Si invita la cittadinanza alla massima collaborazione, a seguire le indicazioni delle autorità e a limitare gli spostamenti nelle zone esposte. La misura resterà in vigore fino alla cessazione dell’allerta meteo. Seguiranno ulteriori aggiornamenti”. E’ questa la comunicazione del sindaco del Comune di Melito di Porto Salvo.