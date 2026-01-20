“AVVISO IMPORTANTE da parte dell’Amministrazione Comunale di Marina di Gioiosa Ionica, rivolto ai residenti della via Cristoforo Colombo (zona Lungomare). Si comunica che a partire dalle ore 16:00 di oggi è stata diramata la massima allerta. Si invita pertanto la popolazione a non sostare nei piani bassi delle abitazioni ed a ripararsi ai piani alti. Qualora non fosse possibile, si raccomanda di recarsi temporaneamente in un’altra abitazione ritenuta più sicura. Si prega di attenersi scrupolosamente alle indicazioni per la propria sicurezza”. Lo afferma tramite un post su facebook, il sindaco di Marina di Gioiosa Ionica, Rocco Agostino.
Maltempo a Reggio Calabria, avviso urgente del Comune di Marina di Gioiosa Ionica: “non sostate ai piani bassi”
L’avviso del sindaco Rocco Agostino ai residenti di via Cristoforo Colombo (zona Lungomare): dalle 16 scatta la massima attenzione
