Maltempo a Messina: la SP 45 torna percorribile, viabilità ripristinata grazie al by-pass stradale | FOTO

È stata riaperta nella mattinata di oggi la Strada Provinciale 45 4Masse, al termine dei lavori di messa in sicurezza resisi necessari a seguito delle forti ondate di maltempo che hanno colpito il territorio, causando gravi criticità alla viabilità. L’intervento, condotto dalla Città Metropolitana di Messina, ha consentito il ripristino della percorribilità grazie alla realizzazione di un by-pass stradale e alle opere di consolidamento necessarie a garantire il transito in condizioni di sicurezza. Alla riapertura erano presenti il direttore generale Giuseppe Campagna, il funzionario di zona della Città Metropolitana Gaetano Maggioloti, il personale della Protezione Civile comunale e la consigliera comunale Margherita Milazzo, a testimonianza dell’attenzione istituzionale e della sinergia tra enti nel fronteggiare l’emergenza.

I chiarimenti della città metropolitana

La Città Metropolitana chiarisce che “gli interventi sulla SP 45 4Masse non hanno mai subito ritardi, ma sono stati avviati tempestivamente subito dopo il verificarsi del dissesto. Le lavorazioni risultano ormai sostanzialmente concluse: resta da effettuare la bitumazione, che verrà eseguita non appena le condizioni meteo lo permetteranno, così da completare definitivamente l’opera e garantire una migliore durabilità del tracciato”.

Le dichiarazioni

A sottolineare l’importanza dell’intervento è stato il sindaco metropolitano Federico Basile, che ha dichiarato: “la riapertura della SP 45 rappresenta un risultato concreto dell’impegno della Città Metropolitana nel garantire sicurezza e continuità alla viabilità del territorio. Abbiamo agito con tempestività per ridurre al minimo i disagi ai cittadini. Ringrazio i tecnici, il personale operativo e tutti gli enti coinvolti per il lavoro svolto in sinergia. Con il completamento della bitumazione consegneremo un’infrastruttura ancora più sicura e duratura”.