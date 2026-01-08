Maltempo a Messina, Gioveni: “le procedure sull’allerta meteo vanno riviste”

“Fermo restando il fatto (lo dico a chiarimento di chi non conosce bene i vari passaggi amministrativi) che il sindaco Basile, come tutti i sindaci siciliani, per emettere un’ordinanza di chiusura delle scuole o di parziale riduzione delle attività, si deve rifare ai bollettini della protezione civile regionale (quindi non poteva di certo avere la palla di vetro per conoscere come sarebbero state le condizioni meteo stamattina), di contro non si può assolutamente accettare il fatto che a fronte di una allerta diramata per oggi solo di colore “giallo” (quindi altroché rossa, addirittura nemmeno arancione), questa mattina su Messina città vi sia stata un’autentica bufera con tanto di neve e grandine”, è quanto afferma Libero Gioveni, capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo Zanca.

“Per cui dico: si deve assolutamente rivedere questo sistema dell’allerta e capire come poter agire e consentire anche ai sindaci di prendere delle decisioni che esulino dai bollettini diramati in ambito regionale senza che queste stesse decisioni gravino sulle responsabilità (anche morali) dei primi cittadini. Quindi anche lo stesso sindaco Basile si attivi su questo fronte”, conclude Gioveni.