Maltempo a Messina: chiusa parte della SS114, la nuova viabilità | DETTAGLI

“Il tratto della Strada Statale 114, compreso tra il quadrivio di Santa Margherita e il bivio di San Paolo Briga, è chiuso al traffico. Le vetture possono comunque transitare, in entrambe le direzioni di marcia, sul tratto della vecchia nazionale. Atm ha avviato il piano di trasporto delle linee 2, 3 e 3bis sulla vecchia nazionale, nel tratto compreso tra Torrente Santo Stefano e Torrente Briga”, è quanto comunica il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Polizia Municipale, Forze dell’Ordine e Protezione Civile sono presenti sul posto per garantire assistenza e sicurezza. Invitiamo a prestare massima attenzione. Grazie per la comprensione e la collaborazione“, conclude Basile.