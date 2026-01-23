Maltempo a Crotone, il Comune chiede lo stato di emergenza

La Giunta, su proposta del sindaco Voce, approva la delibera dopo i danni provocati dagli eventi meteo del 18-21 gennaio: richiesta anche la calamità naturale per il comparto agricolo e interventi urgenti di messa in sicurezza

maltempo torrenti in piena
La giunta comunale di Crotone, su proposta del sindaco Vincenzo Voce, ha approvato oggi la delibera per la richiesta formale dello stato di emergenza alla presidenza del Consiglio dei ministri e alla presidenza della Regione Calabria dopo il passaggio del ciclone Harry che ha causato gravi danni. Contestualmente, l’esecutivo ha deliberato di avanzare istanza al ministero dell’Agricoltura e alla Regione per il riconoscimento dello Stato di calamità naturale, mirato specificamente a coprire i danni subiti dal comparto agricolo.

Con il provvedimento approvato, viene demandato alla Protezione civile comunale e ai settori tecnici dell’ente l’avvio delle operazioni di messa in sicurezza dei luoghi colpiti. Durante l’emergenza, ricorda l’Amministrazione in una nota, il Centro operativo comunale è rimasto attivo 24 ore su 24 coordinando gli interventi, con il supporto della Croce rossa italiana che ha garantito un servizio di accoglienza per la popolazione.

“Esprimo il sentito ringraziamento a tutto il Coc, alla Protezione civile, ai volontari, alla Croce rossa e a tutte le strutture impegnate senza sosta in quei giorni difficili – ha dichiarato il sindaco Voce -. Un grazie particolare va anche ai cittadini di Crotone per la collaborazione e il senso di responsabilità dimostrata. Rinnovo, infine, la mia piena solidarietà a tutte le popolazioni calabresi duramente colpite dagli stessi eventi meteorologici”.

