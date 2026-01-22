Maltempo a Catanzaro, Fiorita: “non è tempo di bilanci, ora iniziamo a rialzarci”

“Io credo che questa sia la giornata dell’orgoglio di questa comunità, la giornata dell’orgoglio di Catanzaro, dei tantissimi volontari che si sono precipitati e che stanno lavorando in questo momento“. Lo ha detto il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, partecipando al sopralluogo nelle aree colpite dal maltempo insieme al capo dipartimento della protezione civile Fabio Ciciliano.

“È la giornata dell’orgoglio per averla qui, una presenza importante e significativa – ha aggiunto rivolgendosi a Ciciliano -, il che vuole dire che c’è una grande attenzione per quel che è accaduto a Catanzaro e nel resto della Calabria. È la giornata dell’orgoglio di tutte le persone che hanno lavorato in una allerta che è stata lunga e che ha visto impegnate molte persone. Ma è anche l’orgoglio delle istituzioni perché la risposta data in questi giorni è davvero di grandissima attenzione, efficacia e organizzazione”. “Per me – ha detto Fiorita – non è il tempo dei bilanci, abbiamo iniziato a rialzarci e il bilancio lo faremo quando saremo ripartiti, il più presto possibile. Faremo la nostra parte per ripartire sotto il profilo della circolazione, della messa in sicurezza, della pulizia ma resteremo il più vicino possibile ai cittadini e ai commercianti affinché tutto torni alla normalità nel più breve tempo possibile”.