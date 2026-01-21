Maltempo a Catania, barca a vela alla deriva nel porto: salvati padre e figlio minorenne

Intervento di soccorso della Guardia Costiera nel porto di Catania, dove una barca a vela è rimasta alla deriva con a bordo un uomo e il figlio minorenne, in piena emergenza maltempo legata al passaggio del ciclone Harry. Nonostante gli avvisi diramati dalle autorità per le condizioni meteo particolarmente avverse, il proprietario dell’imbarcazione aveva tentato di mettere in sicurezza l’unità. Durante le manovre, però, una cima è rimasta impigliata nell’elica, rendendo impossibile la navigazione e lasciando l’imbarcazione in balìa di mare agitato e forti raffiche di vento, presenti anche all’interno del porto.

A lanciare l’allarme è stata la moglie dell’uomo, che, vedendo il marito in difficoltà con il figlio a bordo, ha contattato la sala operativa della Capitaneria di porto. Sul posto è intervenuta in pochi minuti la motovedetta SAR, operativa 24 ore su 24, che ha raggiunto l’imbarcazione e l’ha rimorchiata in sicurezza verso un tratto libero di banchina dello sporgente centrale.

Con l’aiuto del personale a terra, la barca è stata stabilizzata e messa al riparo dalle condizioni proibitive del mare. Per padre e figlio solo tanta paura, ma nessuna conseguenza.