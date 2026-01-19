Maltempo a Catania, all’Ospedale Garibaldi attivata una task force per l’emergenza

L’azienda ospedaliera ha istituito un gruppo operativo per monitorare la situazione e prevenire disagi nell’accesso alle strutture sanitarie. Ai cittadini l’invito a limitare gli spostamenti e a recarsi in ospedale solo in caso di reale necessità

Ospedale Garibaldi Catania maltempo

In considerazione delle avverse condizioni meteorologiche, l’Arnas Garibaldi di Catania ha istituito una task force dedicata all’emergenza maltempo, con l’obiettivo di monitorare la situazione e prevenire eventuali disagi nell’accesso alle strutture sanitarie degli ospedali. Nel corso delle giornate indicate dalla Protezione civile e oggetto della specifica ordinanza del sindaco di Catania, l’Arnas Garibaldi invita la cittadinanza a limitare gli spostamenti e a recarsi in ospedale esclusivamente nei casi di reale necessità, al fine di ridurre i rischi legati alla circolazione e consentire una gestione più efficace dell’emergenza. La task force resta operativa per garantire supporto, sicurezza e tempestività negli interventi, in costante coordinamento con le autorità competenti.

