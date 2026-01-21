“Magna Graecia Coast to Coast”, il nuovo progetto con i porti di Taranto, Reggio Calabria e Agropoli insieme per il crocierismo

“Venerdì 23 gennaio alle ore 11.00, presso il Palazzo civico delle Arti del Comune di Agropoli (SA), e in diretta streaming al link https://www.youtube.com/@stiletvhd, si terrà la conferenza stampa di presentazione di “Magna Graecia Coast to Coast”, progetto che avvia una nuova collaborazione tra i porti di Taranto, Reggio Calabria e Agropoli per la costruzione di un’offerta coordinata nel segmento del crocierismo di alta gamma”. Così in una nota gli organizzatori dell’evento annuncia la conferenza di presentazione.

“L’evento sarà l’occasione per approfondire il Protocollo d’Intesa siglato da questa Autorità con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e Salerno Cruises, finalizzato allo sviluppo di itinerari che includono il porto di Reggio Calabria e che possano essere distintivi, sostenibili e complementari ai principali hub crocieristici del Mediterraneo” si legge ancora.