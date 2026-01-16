Machado consegna a Trump la medaglia del Premio Nobel per la pace: “impegno unico per libertà Venezuela”

Maria Corina Machado, leader dell’opposizione al regime di Maduro in Venezuela, premiata nei mesi scorsi con il Premio Nobel per la Pace per il suo impegno politico contro la dittatura, che le è costato l’esilio dal suo Paese, ha consegnato la sua medaglia del Premio Nobel per la Pace a Donald Trump alla Casa Bianca. Il gesto, ha spiegato, è stato motivato dalla riconoscenza per “il suo impegno unico per la nostra libertà”. Il riferimento è all’azione militare degli USA che ha portato alla cattura di Maduro.

Sui social, Trump ha ringraziato Maria Corina Machado, “una donna meravigliosa“, per avergli ceduto il Nobel. In un post su Truth dopo averla ricevuta alla Casa Bianca, Trump ha scritto: “è stato un grande onore incontrare Machado, è una donna meravigliosa che ha vissuto tante esperienze difficili. Maria mi ha consegnato il suo Premio Nobel per la Pace per il lavoro che ho svolto. Un gesto meraviglioso di reciproco rispetto. Grazie Maria!“.