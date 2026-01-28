L’Università della Calabria è tra le migliori al mondo: i dati di una classifica internazionale e la soddisfazione di Occhiuto

L’Università della Calabria risulta essere tra le migliori al mondo. Lo certifica il World University Rankings by Subject 2026 del Times Higher Education, una delle valutazioni più autorevoli al mondo sulla qualità della didattica e della ricerca. L’ateneo cosentino, punto di riferimento al Sud Italia, rientra tra i migliori del mondo, con un punteggio complessivo che va da 39 a 43,5.

Tra le macro categorie considerate, questi i punti percentuali:

Insegnamento: 39,5

Ambiente di ricerca: 21,9

Qualità della ricerca: 62,4

Industria: 59,7

Prospettive internazionali: 42,5

La soddisfazione di Occhiuto

Sui social, il Governatore Occhiuto commenta con euforia il risultato: “Ogni anno sempre meglio. Lo certifica il World University Rankings by Subject 2026 del Times Higher Education, una delle valutazioni più autorevoli al mondo sulla qualità della didattica e della ricerca. Questo risultato non è casuale. È il frutto di investimenti, competenze e visione. Quando l’università cresce, cresce un’intera regione”.