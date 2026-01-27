Lorenzo Insigne torna in Italia, ma il colpo è clamoroso: niente Lazio, va in Serie B!

Lorenzo Insigne ritorna in Italia, ma è la destinazione a far rumore e a risultare alquanto clamorosa, anche perché il giocatore – a 34 anni – può ancora dare tanto. Secondo quanto riferito dai più importanti media sportivi, l’ex Napoli non tornerà nella squadra della sua città, ma si trasferirà al… Pescara, in Serie B! Dopo Napoli, per Insigne quella abruzzese è la sua seconda casa, quella che da giovane lo ha lanciato nel grande calcio. Con Zeman in panchina, nel 2011-2012, la bellissima promozione in Serie A, insieme a Verratti e Immobile, tre sbarbatelli che hanno fatto ammattire tutte le difese della Serie B. Ora la scelta di cuore, tornando lì dove aveva fatto 18 reti in 37 presenze.