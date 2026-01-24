L’Ordine Templare compie 906 anni: una storia nata a Gerusalemme che oggi si traduce in impegno sociale e solidarietà

906 anni fa, a Gerusalemme, nasceva l’Ordine Templare, l’Ordine Cavalleresco più potente della storia, che avrebbe cambiato il corso degli eventi, lasciando una traccia indelebile in tutto il mondo Occidentale. L’anniversario della fondazione è stato rievocato presso L’A Gourmet, l’Accademia dello chef Filippo Cogliandro. Durante la serata, allietata da musiche medievali, sono stati illustrati i passaggi storici dell’epopea templare e presentati progetti di carità, tra i quali la consegna di macchinari agricoli da destinare a una “fattoria solidale in Gambia”.

Ciò è stato possibile grazie alla passione e alla visione della Prof.ssa Imprenditrice Sig.ra Concetta Della Porta, Presidente dell’Officina Culturale di Padova, e ai progetti di carità già sviluppati, come ha illustrato l’Avv. Nino Aloi, in città in favore dei bambini abbandonati, degli anziani, degli ammalati e dei poveri.

L’impegno dell’ Ordine Civile e Militare dei Cavalieri del Tempio Pietas Pelicani è un forte esempio di continuità del messaggio Cavalleresco, che continua a ispirare azioni di solidarietà e di sostegno alle comunità più bisognose.