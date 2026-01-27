L’omicidio di Piersanti Mattarella: un viaggio attraverso le ombre del potere italiano

L’omicidio di Piersanti Mattarella (Einaudi) è un “libro importante sull’Italia di ieri che parla all’Italia di oggi e alla sua crisi”. Nel volume, Miguel Gotor prende le mosse dal delitto del 6 gennaio 1980 per compiere un viaggio attraverso le stratificazioni del potere italiano, soffermandosi sugli “ibridi connubi” tra neofascismo, massoneria occulta, mafia e apparati deviati dello Stato. L’autore presenterà il suo saggio a Palazzo della Valle, a Roma, mercoledì 28 gennaio 2026 alle 18.00. L’appuntamento rientra in “ConfAgorà”, la rassegna di Confagricoltura nata per promuovere il confronto tra esperti, accademici e scrittori sulle sfide della contemporaneità.

Gotor è professore universitario all’Università di Roma Tor Vergata, dove insegna Storia Moderna, ed è autore di moltissimi libri sulla storia d’Italia, come “Generazione settanta, storia decennio più lungo del secolo breve”; ha inoltre curato le “Lettere dalla prigionia di Aldo Moro” e la raccolta di tutti gli scritti di Enrico Berlinguer. E’ stato inoltre assessore alla Cultura del Comune di Roma fino all’ottobre del 2024. Con Gotor dialogheranno la storica Michela Ponzani e il direttore del quotidiano “La Sicilia”, Antonello Piraneo. Roberto Caponi, direttore generale di Confagricoltura, porterà i saluti e darà il via ai lavori.