“Lo Stretto che Unisce”: a Reggio Calabria una conferenza sui soccorsi della Regia Marina dopo il terremoto del 1908

Un appuntamento di grande valore storico e culturale si prepara ad animare la Sala Conferenze del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria: stiamo parlando dell’evento “Lo Stretto che Unisce”, realizzato in partenariato tra l’Associazione Calabria-Spagna e il MArRC. Protagonista dell’evento sarà Giovanni Bonfiglio, Luogotenente della Marina Militare.

Il tema scelto riporta l’attenzione a uno dei momenti più drammatici della storia del Mezzogiorno: il terremoto del 1908, che colpì duramente Messina e Reggio Calabria, lasciando migliaia di vittime e devastazione diffusa. La conferenza metterà in evidenza il ruolo fondamentale svolto dalla Regia Marina, che intervenne nelle operazioni di salvataggio, assistenza alla popolazione e gestione dell’emergenza, rappresentando uno dei principali pilastri dei soccorsi.