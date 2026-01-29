L’Italia ha interferito nelle elezioni USA 2020? La bomba di Trump su Governo Conte e l’operazione coordinata dalla Cina

Donald Trump ha rilanciato un post social nel quale l’Italia viene accusata di aver collaborato a un articolato sistema di frode elettorale che avrebbe portato alla sua sconfitta alle elezioni americane del 2020 contro Joe Biden. Secondo il post, l’allora governo Conte, di sinistra e legato alla Cina (la famosa via della Seta, ndr), avrebbe contribuito all’hackeraggio delle macchine per il voto ribaltando il risultato delle urne per togliere di mezzo Trump.

“Maria Zack ha testimoniato sull’operazione di furto delle Elezioni 2020 collegata a Obama, quando deviò 400 milioni di dollari dai famigerati pallet di contanti inviati all’Iran, facendoli transitare attraverso l’Ambasciata di Dubai verso operativi in Italia e Merrill Lynch a Ginevra, Svizzera. – si legge nel post – In cambio, funzionari italiani presso Leonardo SpA hanno utilizzato satelliti militari per aiutare a hackerare le macchine per il voto statunitensi, ribaltando i voti da Trump a Biden utilizzando strumenti sviluppati dalla CIA come Hammer e Scorecard. Insieme a numerosi altri metodi di frode e manipolazione.

La Cina avrebbe coordinato l’intera operazione, fornendo l’infrastruttura tecnologica e tangenti ad americani corrotti. La CIA l’ha supervisionata, l’FBI l’ha coperta, tutto per posizionare Biden come un burattino. Questo è il cartello globale della frode elettorale e la vera minaccia contro la democrazia americana e il resto del mondo“.