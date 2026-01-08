L’Iran taglia internet, ma la protesta continua: manifestanti connessi con Starlink di Musk | VIDEO

L’Iran ha deciso di tagliare i collegamenti a internet nel Paese. Una mossa disperata, nella speranza che buttando giù la connessione, la protesta potesse scollegarsi, non soltanto sui social, ma anche nelle strade, senza messaggi, materiale foto e video e quant’altro. La maggior parte dei canali Telegram iraniani non aggiorna le notizie. Tutti i siti web, app e servizi internet in Iran sono offline con il blocco della rete.

Una mossa resa vana dalla connessione a Starlink fornita da Elon Musk in maniera gratuita, grazie alla quale gli iraniani sono rimasti connessi. Nel video in calce all’articolo si può vedere, infatti, come le proteste per strada continuino anche nel 12° giorno.