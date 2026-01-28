L’Iran risponde a Trump: la frecciata sull’Afghanistan, soldi e vite umane perse

Nelle ultime ore, Donald Trump ha minacciato l’Iran riguardo la possibilità di operare un attacco più violento rispetto a quello dello scorso giugno, se non si dovesse arrivare a un accordo sulla questione relativa al nucleare iraniano. La risposta di Teheran non si è fatta attendere. “L’ultima volta che gli Stati Uniti si sono lanciati in guerre in Afghanistan e Iraq, hanno sperperato oltre 7.000 miliardi di dollari e perso più di 7.000 vite americane“, ricorda in un post l’ambasciata iraniana all’Onu. Che poi sostiene:

“L’Iran è pronto al dialogo basato sul rispetto e sugli interessi reciproci, ma se costretto, si difenderà e risponderà come mai prima“, conclude l’ambasciata.