“Linea Verde Italia” fa tappa a Cosenza: la Calabria ancora protagonista su Rai 1

“Linea Verde Italia“, il programma condotto da Monica Caradonna e Tinto e dedicato ai temi dell’innovazione e della sostenibilità, farà tappa a Cosenza nella puntata in onda su Rai1, sabato 31 gennaio alle 12.25. I conduttori accompagneranno gli spettatori in un viaggio attraverso la città calabrese e il suo territorio, alla scoperta di luoghi simbolo, storie poco conosciute e realtà che raccontano un luogo capace di custodire il proprio passato e di guardare al domani.

Il percorso partirà dal Castello Svevo, dove la danza diventa linguaggio per raccontare nuove generazioni di artisti calabresi, per poi scendere nella città antica seguendo le tracce del filosofo Bernardino Telesio. Il racconto proseguirà lungo il nuovo asse ciclo-pedonale che unisce Cosenza e Rende, tra parchi urbani, spazi verdi e aree sportive. Monica Caradonna e Tinto arriveranno quindi, nel cuore del centro storico, nel quartiere di San Francesco d’Assisi, dove nuovi spazi sono tornati a vivere grazie a esperienze condivise che uniscono benessere, artigianato, teatro e cultura.

Proseguiranno lungo Corso Mazzini, dove il Museo all’Aperto Bilotti trasforma la città in una galleria a cielo aperto. Dalla città lo sguardo si allargherà poi alla Sila, tra prodotti tipici, percorsi di terapia forestale e paesaggi di grande valore naturalistico, alla scoperta di maestosi alberi chiamati “Giganti della Sila”, nella zona in cui dialogano natura, storia e innovazione tecnologica. All’interno del campus dell’Università della Calabria, andranno poi alla scoperta di Star, un’infrastruttura di ricerca che mette la scienza al servizio dell’ambiente, della salute e della qualità della vita. Gran finale con l’esibizione dell’Orchestra Sinfonica Brutia al Teatro Rendano. Un viaggio guidato che restituirà l’immagine di una Cosenza autentica, attenta al proprio patrimonio e pronta a costruire il futuro partendo dalle sue radici.