Limitazioni sull’A2 in direzione Nord in provincia di Cosenza: Anas fa chiarezza

Per consentire lo svolgimento delle verifiche propedeutiche al rilascio della messa in esercizio definitiva della galleria “Serra Spiga” da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – ANSFISA, si rendono necessarie delle limitazioni al traffico in provincia di Cosenza. Nel dettaglio, martedì 3 febbraio, sarà attiva la chiusura temporanea del tratto della A2 in carreggiata nord, compreso tra gli svincoli di Cosenza Sud e Cosenza Nord/Rende.

Il traffico veicolare sarà deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Cosenza Sud, proseguendo lungo la viabilità urbana e la strada statale 107, con rientro in A2 allo svincolo di Cosenza Nord.

Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 22:00 del giorno 3 Febbraio e fino alle ore 02:00 di mercoledì 4 febbraio.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.