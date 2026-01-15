L’Illusione Coniugale: una commedia brillante in scena a Caulonia

La XXXI Stagione Teatrale della Locride 2025-2026 continua a riservare belle sorprese per il pubblico calabrese. Domenica 18 gennaio 2026, infatti, andrà in scena, a Caulonia Marina, una commedia brillante, “L’Illusione Coniugale” scritta da Eric Assous, interpretata dagli attori Attilio Fontana, Rosita Celentano e Stefano Artissunch che firma anche la regia. L’appuntamento della rassegna a cura del Centro Teatrale Meridionale per la Direzione artistica di Domenico Pantano, si terrà all’Auditorium Casa della Pace “A. Frammartino” alle ore 18:30.

In una lussuosa abitazione estiva, la vita coniugale di Giovanna e Massimo, coppia apparentemente perfetta, si svela attraverso un gioco pericoloso di verità e menzogne. Dopo una serata mondana, i due coniugi iniziano un confronto serrato, rivelando infedeltà, segreti ed insicurezze che minano le fondamenta del loro matrimonio. Massimo, affascinante e sicuro di sé, confessa con una certa arroganza le sue numerose avventure extraconiugali, spingendo Giovanna a rivelare i propri tradimenti. La tensione sale quando Claudio, un vecchio amico di Massimo e possibile amante di Giovanna, entra in scena. Claudio, ex giocatore di tennis dal fascino sportivo e schietto, si trova coinvolto in un gioco di accuse e rivelazioni che svela quanto profondamente intrecciate siano le vite dei tre personaggi.

I dialoghi taglienti e le situazioni emotivamente cariche, punteggiate da battute brillanti, mettono a nudo la vulnerabilità e la disperazione dei protagonisti, mentre cercano di trovare un equilibrio tra verità e perdono.

“L’Illusione Coniugale” – prodotto da Danila Celani per Synergie Arte Teatro in collaborazione con Festival Teatrale di Borgio Verezzi – è uno spettacolo che cattura l’essenza delle relazioni umane, esplorando i confini del desiderio, della lealtà e del perdono. Tra momenti di tensione ed introspezione, il pubblico è trascinato in un viaggio emotivo che mette in discussione le illusioni su cui spesso si fondano i rapporti di coppia. Il linguaggio ironico e vivace non solo arricchisce la trama, ma amplifica anche il coinvolgimento del pubblico, offrendo una commedia empatica e sofisticata che illumina la complessità della natura umana.

La traduzione del testo è di Giulia Serafini – Agenzia Diritti D’arborio 1902 srls, scene Giuseppe Cordivani, costumi Emiliano Sicuro, assistente regia Lorenzo Artissunch.

“Il testo offre un’opportunità straordinaria per analizzare e rappresentare le contraddizioni e le fragilità dei legami coniugali, – afferma l’attore e regista Stefano Artissunch – materiale sicuramente affascinante e stimolante per il lavoro teatrale; infatti la veridicità e particolarità del testo permette di creare un’esperienza teatrale coinvolgente, in cui il pubblico può riconoscersi“.

“La mia regia si concentra sul creare relazioni intense e autentiche tra gli attori, – sottolinea Stefano Artissunch che ha curato anche l’ideazione scenica e il disegno luci – incoraggiandoli a immergersi completamente nei loro personaggi e nelle loro complesse sfumature psicologiche, rendendo le performance degli attori profondamente coinvolgenti“.

Più volte Premio Molière per la miglior commedia, Eric Assous ha lasciato un’eredità duratura nel mondo del teatro e del cinema. Le sue opere continuano a essere rappresentate in tutto il mondo, apprezzate per la loro autenticità, il loro spirito e la loro profonda umanità. La sua influenza perdura, ispirando nuove generazioni di scrittori e registi a esplorare le sfumature delle relazioni umane con la stessa acutezza e sensibilità.

La rassegna, a cura del Centro Teatrale Meridionale, si avvale del patrocinio del Comune di Caulonia, ed è co-finanziata con Risorse PAC 2014-2020 – Az. 6.8.3 – Avviso pubblico Eventi di promozione culturale 2024 della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.