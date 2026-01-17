L’ex Pd Pietro Bartolo aderisce a “Casa Riformista”

L’ex eurodeputato del Pd, il siciliano Pietro Bartolo, aderisce a Casa Riformista, formazione politica promossa da Italia Viva. L’ufficialità è arrivata oggi, nel corso dell’assemblea di Italia Viva a Milano. “Diamo il benvenuto a Pietro Bartolo, medico con una lunga esperienza a Lampedusa, dove ha operato in prima linea nell’assistenza sanitaria e già europarlamentare”, si legge sui social di Italia Viva.

“Il suo percorso rappresenta per la comunità di Casa riformista un contributo di competenza e visione”, conclude Italia Viva.