Legge elettorale, Tajani: “dubbi sulle preferenze, coinvolgere l’opposizione”

“Sulla legge elettorale stanno lavorando i nostri rappresentanti stanno lavorando. Dovremo confrontarci anche con l’opposizione, perché è giusto che una legge elettorale coinvolga tutti”. Lo ha affermato il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, spiegando come secondo lui sia “giusto passare a un sistema proporzionale, pur mantenendo le coalizioni”. “Stiamo discutendo, poi ci sono i dettagli”, ha aggiunto il Tajani, secondo cui “l’indicazione del premier sulla lista non è in sintonia con la Costituzione, perché il presidente del Consiglio lo indica il capo dello Stato dopo aver ascoltato i rappresentanti parlamentari delle varie forze politiche. Quindi si può indicare del programma, ma indicarlo sulla scheda temo che sia in contrasto con la Costituzione. Poi del resto si può parlare”.

“Io sono in teoria favorevole alle preferenze, sono sempre stato eletto con le preferenze, quindi non è che voglio limitare. Però ci sono delle perplessità, anche da parte di Forza Italia, sulle preferenze”, conclude Tajani.