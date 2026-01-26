Legge contro antisemitismo, Meghnagi: “indispensabile, opporvisi è gesto sinistro”

“La legge sull’antisemitismo va fatta e opporvisi è un gesto sinistro, un segnale che potrebbe essere interpretato come una forma di complicità con gli antisemiti. Una legge importante, ma non basta. Ci vogliono il dialogo e la cultura, bisogna motivare i giovani utilizzando i loro linguaggi e codici, interagire sempre e convintamente con tutti gli strati della società. Questa serata è un esempio di come si deve portare avanti la cultura dell’inclusione e del rispetto reciproco“. Questo il messaggio di Walker Meghnagi, Presidente della Comunità Ebraica di Milano, che ha introdotto la serata-evento “Concerto di musica Ebraica col Coro Col Hakolot” tenutasi domenica 25 gennaio Giorno della Memoria presso la Sala Consiliare del Municipio 7 di Milano, in via Anselmo da Baggio 55, alla presenza di Manuel Sciurba, Assessore del Municipio 7 di Milano, e di Silvia Fossati, Presidente del Municipio 7.

Il coro Col Hakolot (che vuol dire in ebraico “Tutte le voci”), presieduto da Franco Foà, era diretto dal M° Luciana Stella, al violino la M° Alessandra Sonia Romano mentre come voce solista si è esibita Rachel Hason. È intervenuto anche il giornalista e comunicatore Klaus Davi che ha letto il messaggio inviato da Meghnagi. “Il Giorno della Memoria giunge in un momento particolarmente difficile per l’Ebraismo italiano – ha continuato Walker Meghnagi nel suo messaggio di introduzione letto da Davi – I cittadini italiani di religione ebraica sono bersagli di fenomeni di antisemitismo conclamati sempre più numerosi. Gli episodi di violenza verbale e fisica verso cittadini italiani di religione ebraica popolano, purtroppo, le nostre cronache. Che lo scenario sia preoccupante ce lo dicono le fonti più istituzionali, in primis il Centro di documentazione ebraica ma diversi altri istituti di ricerca. È importante quindi mantenere il ricordo vivo per permettere di reagire e opporsi nei riguardi di chi vorrebbe far tornare i tempi bui.

Questo evento patrocinato dall’assessore Manuel Sciurba è un importante passo verso questa direzione. Ancora più significativa è la scelta di celebrare questa serata del ricordo a Baggio, un quartiere che identifica Milano forse meglio di altri, ma troppo spesso dimenticato dalle istituzioni. Un grazie particolare all’assessore Sciurba, al presidente del coro Foà, alla violinista Alessandra Sonia Romano e a Luciana Stella che dirige il coro con sensibilità e profondo impegno“, ha concluso nel suo messaggio Walker Meghnagi, Presidente della Comunità Ebraica di Milano.