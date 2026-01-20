Le allerte meteo, i diritti dei lavoratori e le loro famiglie: “chiederemo un confronto urgente con le istituzioni”

La Filcams Cgil Calabria “saluta con favore la posizione espressa da altre sigle sindacali in merito all’allerta meteo e alle condizioni di lavoro, in particolare nei settori del terziario, del commercio e dei servizi. Da anni la Filcams CGIL Calabria porta avanti una posizione chiara su questo tema, richiamando alle proprie responsabilità sia le associazioni datoriali sia la politica e le istituzioni, a partire dall’Assessorato regionale al Lavoro. Le allerte meteo, infatti, producono conseguenze dirette non solo sui lavoratori, ma anche sulle loro famiglie”. Così in una nota il sindacato appoggia l’idea di altre sigle sindacali in merito ad alcune notizie di stampa, così come quella dei lavoratori TIM, riguardanti le condizioni nel mondo del lavoro.

“In presenza di ordinanze di chiusura delle scuole – adottate giustamente per prevenire rischi e pericoli per la sicurezza dei bambini – non si tiene quasi mai conto di chi quei bambini li accudisce e li cresce. Le famiglie si trovano così a dover affrontare, da sole, l’organizzazione della cura dei figli, in particolare quelli della scuola dell’infanzia e della primaria, senza strumenti di welfare adeguati che non scarichino tutto sulle spalle dei nuclei familiari. Allo stesso tempo, resta il tema del rischio e del pericolo per i lavoratori e le lavoratrici che sono comunque chiamati a recarsi sul posto di lavoro, spesso in condizioni climatiche avverse, senza che vi sia una valutazione complessiva degli effetti sulla sicurezza e sul reddito” si legge ancora.

“Per queste ragioni, anche alla luce delle posizioni espresse da altre organizzazioni sindacali, la Filcams CGIL Calabria chiede un confronto urgente con le istituzioni, a partire dall’Assessorato al Lavoro, e con i datori di lavoro. Riteniamo che esistano strumenti utili per agevolare la vita di chi lavora e per evitare che le conseguenze delle emergenze climatiche continuino a ricadere sempre sulle stesse spalle” si chiude la nota firmata da Giuseppe Valentino, Segretario Generale della Filcams Cgil Calabria.