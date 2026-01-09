Lavori in via Manara, la denuncia di “Rinascita Messina”: “negoziante impossibilitato a svolgere la sua attività”

“In via Luciano Manara, angolo via Centonze, a Messina, l’esercizio commerciale del signor Amenta è praticamente impossibilitato a svolgere la sua attività commerciale a causa dei lavori in corso. Una recinzione di rete arancione ha completamente chiuso il transito sul marciapiede dove insiste il negozio, impedendo di fatto non solo il passaggio pedonale, ma anche l’accesso al locale”, è quanto denuncia in una nota il gruppo “Rinascita Messina”.

“Ancora una volta dobbiamo amaramente constatare la grave mancanza d’attenzione per quelle che sono le esigenze dei negozianti e delle attività commerciali della nostra città. L’ennesima palese dimostrazione di come la categoria dei commercianti, vero motore economico della nostra città, sia abbandonata a sé stessa”, conclude la nota.