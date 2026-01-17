L’Athletic Palermo gioca d’anticipo… e vince: il 2-1 alla Sancataldese vale il primo posto | CLASSIFICA

L’Athletic Palermo è in vetta alla classifica del Girone I di Serie D. E lo sarà, almeno, per una notte. I siciliani aprono la 20ª Giornata giocando in anticipo rispetto alle dirette concorrenti nella sfida di sabato pomeriggio contro la Sancataldese. Tre punti importanti per la seconda squadra della città, capace di imporsi per 2-1 grazie ai gol di Crivello al 37′ e di Zalazar al 45′.

Il Palermo scavalca Savoia (impegnata domani in casa del fanalino di coda Paternò) e Igea Virtus (in trasferta sul campo dell’Acireale) e va a +5 sulla Reggina che affronterà in casa la Vibonese.

Risultati 20ª Giornata Serie D Girone I

Sabato 17 gennaio

Ore 14:30

Atheltic Palermo-Sancataldese 2-1

Domenica 18 gennaio

Ore 14.30

Acireale-Igea Virtus

Enna-Vigor Lamezia

Gela-ACR Messina

Milazzo-Castrumfavara

Nissa-Gelbison

Paternò-Savoia

Reggina-Vibonese

Sambiase-Ragusa

Classifica Serie D Girone I

Athletic Palermo 38* Igea Virtus 37 Savoia 35 Reggina 33 Nissa 32 Sambiase 31 Milazzo 29 Gela 28 Gelbison 26 Vibonese 23 Enna 22 Sancataldese 20* Vigor Lamezia 19 Acireale 19 Castrumfavara 17 Ragusa 17 ACR Messina 15 (-14) Paternò 11

* Una partita in più

Prossimo turno Serie D girone I, 21ª giornata

Domenica 25 gennaio

Ore 14:30

Castrumfavara-Nissa

Gelbison-Reggina

Igea Virtus-Athletic Palermo

Sancataldese-Milazzo

Savoia-Enna

Ragusa-Paternò

Vibonese-Sambiase

Vigor Lamezia-Gela

Ore 15:00

ACR Messina-Acireale