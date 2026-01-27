L’Ars “tradisce” il Ponte sullo Stretto, passa a maggioranza l’Odg proposto da De Luca

Emergenza ciclone Harry e Niscemi, approvato l’Ordine del Giorno di Sud Chiama Nord. De Luca: “la Sicilia sceglie la sicurezza dei territori e non il Ponte sullo Stretto”

de luca ponte sullo stretto

L’Assemblea Regionale Siciliana “tradisce” il Ponte sullo Stretto ed approva l’Ordine del Giorno presentato dai deputati di Sud Chiama Nord Cateno De Luca, Giuseppe Lombardo e Matteo Sciotto, che impegna il Governo regionale a procedere alla riprogrammazione delle risorse FSC destinate all’infrastruttura stabile tra Calabria e Sicilia per fronteggiare l’emergenza provocata dal ciclone “Harry” e dagli eventi calamitosi che hanno colpito il Comune di Niscemi.

L’odg è passato con 32 voti a favore

Il provvedimento, con il parere contrario del Governo, è stato approvato con 32 voti favorevoli e 24 contrari, “sancendo una chiara presa di posizione dell’Aula a favore della tutela del territorio e della sicurezza dei cittadini colpiti dai recenti eventi calamitosi“, rimarca De Luca. L’Ordine del Giorno chiede in particolare “di destinare i 5,3 miliardi di euro Fsc previsti come cofinanziamento regionale per il Ponte sullo Stretto a un programma straordinario di interventi per la ricostruzione, il risanamento ambientale, la messa in sicurezza del territorio e il ripristino delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate dal ciclone Harry, oltre a individuare le risorse necessarie per gli interventi urgenti nel Comune di Niscemi”.

Le parole di De Luca

“L’approvazione di questo Ordine del Giorno – dichiara Cateno De Luca – rappresenta un segnale di responsabilità verso i territori colpiti dal ciclone Harry e dall’evento calamitoso di Niscemi. Con 32 voti favorevoli contro 24 contrari, l’Assemblea Regionale Siciliana ha scelto di mettere al centro la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio, indicando una priorità chiara: prima la ricostruzione, prima la messa in sicurezza, prima le comunità ferite da questa emergenza.” “Non si tratta di una battaglia ideologica contro le grandi opere – conclude De Luca – ma di una scelta di buonsenso. In una fase così delicata, le risorse disponibili devono essere orientate verso ciò che è urgente e indifferibile: proteggere le persone, ripristinare i servizi essenziali e garantire la continuità economica e sociale dei territori colpiti”.

