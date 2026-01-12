L’arbitro nega un rigore al Messina, Davis sbotta: “che razza di campionato è questo?”

Justin Davis utilizza molto i social, ed è risaputo. Justin Davis non le manda a dire a nessuno, sui social, e questo ormai i tifosi del Messina hanno iniziato a capirlo. E’ successo nello scorso weekend, quando non ha avuto paura di affermare che la sconfitta a Palermo è stata “inaccettabile”, chiedendo scusa alla tifoseria. E’ successo anche alla fine del match pareggiato ieri in casa contro la Sancataldese. “Che razza di campionato è questo? Lega Nazionale Dilettanti Sicilia, è tempo per gli arbitri di svegliarsi” ha scritto in una storia pubblicata su Instagram. Ma che è successo? Il riferimento, così come da foto allegata alla frase, è a un mancato rigore fischiato ai biancoscudati, con Tedesco trattenuto in area da un avversario.