L’anima esiste ed è immortale, questo spiegherebbe i casi di pre-morte

L’anima esiste ed è immortale. A sostenerlo sono due scienziati di fama mondiale, pionieri della fisica quantistica, che hanno osato spingersi oltre i confini della scienza tradizionale. Secondo loro, l’esistenza dell’anima non sarebbe solo una questione di fede o filosofia, ma potrebbe essere dimostrata attraverso le leggi più profonde dell’universo: quelle della fisica quantistica. Lo studioso americano Stuart Hameroff e il fisico inglese Roger Penrose hanno sviluppato una rivoluzionaria teoria quantistica della coscienza.

Essi affermano che l’anima risiederebbe all’interno di minuscole strutture cellulari chiamate microtubuli, presenti nei neuroni del cervello umano. In questi microscopici elementi della materia vivente, la coscienza non emergerebbe come semplice prodotto dell’attività neuronale, ma come un fenomeno fondamentale, inscritto nella struttura stessa dell’universo. Secondo la loro teoria, l’anima sarebbe composta da informazioni quantistiche che, al momento della morte, non si dissolvono né vengono annientate. Al contrario, si separerebbero dal sistema nervoso per ritornare al cosmo, come se la coscienza fosse una forma di informazione destinata a trasformarsi, ma non a scomparire.

Questa teoria darebbe una spiegazione ai casi di pre morte

Questa ipotesi offrirebbe una possibile spiegazione ai numerosi casi di esperienze di pre-morte documentati nel corso dei secoli. Persone appartenenti a culture e contesti differenti riferiscono racconti sorprendentemente simili: la percezione di uscire dal proprio corpo, l’osservazione della realtà dall’esterno, una profonda sensazione di pace e l’ingresso in un tunnel di luce. Un’esperienza che sembra condurre oltre i confini della vita fisica, fino a quando una forza non identificata interrompe il processo e riconduce l’individuo nel proprio corpo. Un ritorno improvviso, spesso vissuto come un distacco doloroso da uno stato di quiete assoluta. Alla base della teoria di Hameroff e Penrose vi è l’idea del cervello come computer biologico quantistico. La coscienza sarebbe un programma fondamentale, capace di esistere anche al di fuori del supporto fisico che temporaneamente lo ospita. La morte del corpo, in questa prospettiva, non coinciderebbe con l’estinzione della coscienza.

L’anima umana, dunque, non sarebbe una semplice conseguenza dell’attività elettrica dei neuroni, ma qualcosa di più profondo: una componente dell’universo stesso, presente sin dall’origine del tempo.

Il dottor Hameroff, professore emerito presso il Dipartimento di Anestesiologia e Psicologia e direttore del Centro di Studi sulla Coscienza dell’Università dell’Arizona, ha dedicato decenni della sua ricerca allo studio della coscienza attraverso la meccanica quantistica. Dal 1996 collabora con Roger Penrose allo sviluppo di questa teoria.

Secondo i due studiosi, l’esperienza cosciente sarebbe il risultato degli effetti della gravità quantistica che agiscono all’interno dei microtubuli cerebrali, generando eventi di consapevolezza.

Durante un’esperienza di pre-morte, i microtubuli perdono il loro stato quantico, ma le informazioni che contengono non vengono distrutte. In termini semplici, la coscienza non si spegne: si separa dal corpo.

“Con la morte“, spiega Hameroff, “il cuore smette di battere, il sangue non circola più e i microtubuli perdono il loro stato quantico”. Tuttavia, l’informazione quantistica al loro interno non può essere distrutta: si disperde, si distribuisce e si integra nell’universo nel suo insieme.

C’è esistenza al di fuori del corpo per un tempo indefinito: come anima

Se una persona viene rianimata dopo un’esperienza di pre-morte, l’informazione quantistica può rientrare nei microtubuli cerebrali, permettendo alla coscienza di riemergere e di ricomporsi. È come se l’identità, temporaneamente dispersa, ritrovasse il proprio centro.

Nel caso di una morte definitiva, invece, questa informazione non farebbe ritorno, ma continuerebbe a esistere al di fuori del corpo, svincolata dai limiti biologici: come anima.

In questa prospettiva, la morte non rappresenterebbe una fine assoluta, ma una transizione di stato. Ciò che siamo, ridotto alla sua essenza più profonda, non verrebbe cancellato, bensì restituito all’universo che lo ha generato. La coscienza non come proprietà esclusiva dell’uomo, ma come parte di un campo universale di informazione. Hameroff sottolinea infine che gli effetti quantistici sono già riconosciuti come fondamentali in numerosi processi biologici, dall’olfatto alla navigazione degli uccelli, fino alla fotosintesi. Indizi che suggeriscono come la vita stessa sia intrecciata a leggi più profonde di quanto finora immaginato.

Se questa visione fosse corretta, allora la coscienza non nascerebbe nel cervello, ma attraverso il cervello. L’essere umano non sarebbe il produttore dell’anima, ma il suo temporaneo custode. E l’universo, lungi dall’essere un vuoto silenzioso, apparirebbe come un immenso archivio di coscienze, in cui nulla va perduto e tutto continua a esistere, sotto forme diverse.