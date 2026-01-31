Lamezia Terme: si dimette l’assessore Comunale ai Lavori pubblici

L’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Lamezia Terme, Gabriella De Sensi, si è dimessa dall’incarico. Lo ha comunicato la stessa con una pec al Protocollo dell’Ente anticipata da una telefonata al sindaco Mario Murone. Le dimissioni, ha scritto De Sensi – in quota a “Lamezia Domani” – sono state prese per “motivi strettamente personali“. “Ho comunicato questa decisione – scrive l’ormai ex assessore – ai vertici del mio gruppo di appartenenza. In questo breve ma intenso periodo, ho dato il massimo forte dell’entusiasmo per il nuovo ruolo. Continuerò il mio impegno in ogni forma possibile al servizio di Lamezia e dei Lametini. Rivolgo un saluto e l’augurio di buon lavoro a lei Sindaco, alla giunta, al personale dell’Amministrazione comunale e ai consiglieri tutti per una Lamezia migliore“. Gabriella De Sensi, oltre ai lavori pubblici aveva le deleghe a opere pubbliche, servizi cimiteriali, manutenzione straordinaria, programmazione strategica e programmi complessi, mobilità urbana.