Lamezia, il Polo Einaudi ospita i preparativi dei Campionati Italiani della Cucina

Il Polo Tecnico Professionale “Luigi Einaudi” di Lamezia Terme, sezione Alberghiero, avvia a partire dal 13 gennaio un importante patto di collaborazione con l’Associazione Provinciale Cuochi di Catanzaro, dando vita a un’esperienza formativa di alto profilo per gli studenti dell’indirizzo alberghiero. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di orientare e motivare i giovani verso la figura professionale del cuoco, offrendo loro un’occasione concreta di crescita e confronto con il mondo del lavoro. Grazie all’accordo sottoscritto tra i due enti, l’Istituto mette a disposizione degli associati dell’APCCZ – tra i quali figurano anche studenti del Polo – i propri spazi e le proprie attrezzature per le attività di preparazione in vista dei Campionati Italiani della Cucina, in programma a Rimini dal 15 al 17 febbraio.

Il team della provincia di Catanzaro è composto da ben 23 partecipanti, tra studenti e cuochi professionisti, suddivisi tra competizioni individuali e quattro squadre di street food. L’utilizzo della sede dell’Einaudi come luogo di allenamento e progettazione ha come scopo principale quello di creare movimento, entusiasmo e partecipazione tra i giovani, favorendo un apprendimento attivo e coinvolgente. La collaborazione rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra scuola ed enti territoriali, capace di coniugare formazione, orientamento e valorizzazione delle eccellenze locali nel settore enogastronomico.

Per ulteriori informazioni sui Campionati della Cucina Italiana:

www.fic.it – Campionati della Cucina Italiana 2026.