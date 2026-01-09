Lagarde: “riforme in Europa grazie a Trump. Stiamo imparando la lezione…”

La spinta a riformare l’Unione europea “si è intensificata nel corso dello scorso anno e a dare l’impulso è stato il presidente Trump, quindi lo ringrazio“. È quanto dichiarato, tra il serio e il faceto, dal presidente della Bce Christine Lagarde, riferendosi all’atteggiamento dell’amministrazione Trump nei confronti dell’Europa messa di fronte a sfide importanti su competitività, difesa, minor burocrazia e decisionalità più agile.

“L’Europa sta imparando la lezione. Se stia imparando abbastanza velocemente, lo dirà il tempo“, dice Lagarde in un’intervista a Bloomberg Tv.

Nell’intervista, che non tocca le prossime scelte di politica monetaria della banca centrale, Lagarde conferma di non essere interessata alle elezioni presidenziali francesi che si svolgeranno fra 15 mesi. “Non penso. Ho visto presidenti andare e venire, li ho visti invecchiare e cambiare, e il mio momento è passato“, dice l’ex ministro del Tesoro francese e direttrice generale del Fmi che ha appena compiuto 70 anni.