L’aeroporto di Trapani-Birgi diventa il primo hub europeo di addestramento per piloti di F-35

L’aeroporto di Trapani-Birgi si prepara a diventare un punto di riferimento internazionale per la difesa e l’aviazione militare. Il Ministero della Difesa italiano, con il consorzio industriale guidato da Lockheed Martin, ha scelto proprio Trapani-Birgi come sede del primo polo di addestramento per piloti di F-35 al di fuori del territorio statunitense. Questa scelta rappresenta una svolta per il panorama della difesa europea e per l’Italia in particolare, rafforzando il ruolo strategico del nostro Paese all’interno della NATO e delle missioni internazionali. L’investimento previsto per la realizzazione del centro supera i 112 milioni di euro.

Il progetto del centro di addestramento F-35

Caratteristiche principali:

Simulazione avanzata: Il centro ospiterà simulatori di volo F-35 all’avanguardia, capaci di ricreare scenari di combattimento realistici con l’utilizzo della realtà virtuale e aumentata.

Formazione integrata NATO: Il polo sarà destinato non solo ai piloti italiani, ma anche a quelli di altri Paesi membri dell’Alleanza, rendendo Trapani un hub internazionale della difesa.

Addestramento live-fly: Oltre alla simulazione, i piloti potranno effettuare voli reali con caccia F-35A (versione convenzionale) e F-35B (a decollo corto e atterraggio verticale), sfruttando gli spazi aerei dedicati sul Mediterraneo.

Manutenzione e logistica: Saranno costruite nuove infrastrutture per la manutenzione dei velivoli e la gestione della logistica, in coordinamento con la FACO (Final Assembly and Check-Out) di Cameri (NO), già attiva nella produzione e manutenzione degli F-35 per l’Europa.

Ricadute locali e occupazionali

Oltre al valore militare e strategico, il progetto rappresenta una grande opportunità per il territorio trapanese, duramente colpito dalla crisi del turismo e della mobilità aerea post-pandemia. La presenza stabile di personale militare e tecnico, l’indotto generato dalle infrastrutture e i contratti con aziende locali (edili, logistiche, manutentive) daranno nuova linfa all’economia dell’area.

Una sfida e un’opportunità per il futuro

Il polo di addestramento F-35 di Trapani-Birgi non è solo un’infrastruttura militare: è un simbolo del nuovo ruolo che l’Italia intende giocare nel sistema di sicurezza globale. È anche un’occasione per rilanciare un territorio strategico, troppo a lungo trascurato, in un’ottica di sviluppo sostenibile, occupazione e innovazione. Con questo progetto, Trapani-Birgi si trasforma da scalo regionale in piattaforma globale, capace di ospitare la nuova generazione di piloti e tecnologie per la sicurezza internazionale.