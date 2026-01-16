“Lacune, criticità, mancata trasparenza”: la FP CGIL Calabria denuncia la situazione delle carceri in Calabria

Una delegazione della Fp Cgil Calabria ha incontrato nei giorni scorsi il Provveditore Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Calabria Lucia Castellano al fine di illustrare le urgenze e le criticità delle carceri calabresi individuate dal sindacato. Il Segretario Fp Cgil Calabria Bruno Talarico, il Coordinatore regionale Fp Cgil Polizia Penitenziaria Angelo Boeti, la Coordinatrice provinciale Fp Cgil Polizia Penitenziaria Cosenza Lucia Covello hanno evidenziato importanti lacune nell’organizzazione del lavoro in termini di efficacia ed efficienza; è stata chiesta la verifica sulla programmazione dei turni di piantonamento negli ospedali in ambito regionale nonché su eventuali accumuli di straordinario da fruire quali riposi compensativi.

I sindacalisti hanno poi denunciato, tra l’altro, provvedimenti provvisori di mobilità poco trasparenti all’interno degli istituti; sperequazione nei tempi di lavorazione nelle pratiche inerenti il personale di Polizia Penitenziaria; la mancata rotazione del personale in alcuni posti di servizio nell’ambito di determinati istituti penitenziari; la mancanza di direttore e comandante titolare a Rossano, anche se la competenza ricade nel Dap di Roma.

La Fp Cgil ha poi chiesto l’impiego dei sottufficiali nei servizi di sorveglianza generale laddove vi è congrua presenza, esentando da tale incarico gli assistenti capo coordinatore. Al termine dell’incontro la delegazione ha registrato una forte e determinata attenzione da parte del Provveditore sulle questioni rappresentate.