L’ACR Messina svela le nuove maglie: si torna al passato

L’ACR Messina ha svelato le nuove maglie, dopo aver anticipato la notizia in questi giorni. Si torna al passato, con la consueta prima maglia bianca e la seconda rossa. In questi due mesi e mezzo, cioè dall’avvento della nuova proprietà, era stata indossata solo la terza maglia, quella gialla. C’è lo sponsor tecnico Adidas e torna la scritta celebrativa sui 125 anni del club. Quest’ultima sostituisce il main sponsor, che il club ha deciso di non inserire proprio per dar spazio allo storico anniversario.