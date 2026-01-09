L’ACR Messina svela le nuove maglie: si torna al passato

Si torna al passato, con la consueta prima maglia bianca e la seconda rossa

svelate le due maglie dell'acr messina

L’ACR Messina ha svelato le nuove maglie, dopo aver anticipato la notizia in questi giorni. Si torna al passato, con la consueta prima maglia bianca e la seconda rossa. In questi due mesi e mezzo, cioè dall’avvento della nuova proprietà, era stata indossata solo la terza maglia, quella gialla. C’è lo sponsor tecnico Adidas e torna la scritta celebrativa sui 125 anni del club. Quest’ultima sostituisce il main sponsor, che il club ha deciso di non inserire proprio per dar spazio allo storico anniversario.

