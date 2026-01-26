L’ACR Messina pesca in Sudamerica: arriva un difensore brasiliano

Cauet Werner, difensore brasiliano classe 2002, è un nuovo giocatore dell'ACR Messina

Cauet Werner

Il Messina pesca in Sudamerica per rinforzarsi in difesa. Il club, in una nota ufficiale, comunica “di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Cauet Werner. Nato il 1° ottobre 2002, Cauet arriva a Messina dopo un’importante esperienza maturata tra Brasile, Spagna e Portogallo. Difensore duttile di 183 cm, è considerato uno dei profili più interessanti del panorama sudamericano della sua generazione”.

“Giocatore dotato di ottime capacità tattiche, fisicità e personalità, ha scelto con convinzione la maglia giallorossa, attratto dai racconti della storia e dall’identità del club peloritano e dalla voglia di mettersi in gioco nel campionato italiano. Pronto a mettere le sue qualità al servizio della squadra, Cauet Werner si appresta a rafforzare il reparto difensivo dell’ACR Messina con entusiasmo e determinazione”.

