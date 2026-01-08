L’ACR Messina conferma la promo studenti: contro la Sancataldese biglietti gratis

ACR Messina Vibonese
Foto di Stefania Giuffrida / StrettoWeb

“L’ACR Messina ha a cuore i suoi giovani tifosi! Grazie all’accordo con il Provveditorato agli Studi di Messina, tutti gli studenti di Messina e provincia potranno accedere gratuitamente allo stadio Franco Scoglio. Registrati al canale WhatsApp, dentro troverai il form da compilare: https://whatsapp.com/channel/0029VbBkv1lC6Zvm95G37x31. Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il 09/01/2026 alle ore 23:59″. Così in una nota l’ACR Messina conferma la promo studenti, quella che permette l’ingresso gratuito per il match interno contro la Sancataldese di domenica pomeriggio.

