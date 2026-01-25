“L’accordo UE-Mercosur strategico per Italia ed Europa. I ritardi producono solo effetti negativi”

“Condividiamo pienamente le parole del Commissario Europeo per la Politica Regionale, Raffaele Fitto, quando sottolinea come l’accordo UE–Mercosur rappresenta un’opportunità strategica per l’Italia e per l’Europa e come i ritardi nell’attuazione rischino di produrre effetti negativi sul piano economico e geopolitico. L’Accordo Mercosur è una leva fondamentale per rafforzare la competitività delle imprese europee, in particolare delle PMI, in un contesto globale sempre più complesso e instabile”. E’ quanto affermato da Maria Modaffari, Presidente nazionale di CNE – Federimpreseuropa.

“Parliamo di un mercato di dimensioni straordinarie, con forti complementarità rispetto al nostro tessuto produttivo, che può generare crescita dell’export, riduzione dei dazi, accesso a materie prime strategiche e maggiore certezza giuridica negli scambi. Il protrarsi di questo limbo istituzionale penalizza le imprese che hanno già investito in internazionalizzazione e conferma la necessità, richiamata dal ministro Fitto, di individuare una soluzione che consenta di partire” aggiunge.

Giuseppe Virgili, Direttore generale di Federimpreseuropa, approva: “appare altrettanto condivisibile la posizione espressa dal Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha evidenziato come l’applicazione, anche provvisoria, dell’accordo UE–Mercosur possa rappresentare un passo avanti concreto per il commercio internazionale europeo, con benefici stimabili in miliardi di euro. Ogni ulteriore rinvio si traduce invece in perdita di competitività per le imprese europee, mancata riduzione dei dazi, blocco di investimenti e incertezza nelle catene di fornitura. In una fase segnata da tensioni geopolitiche, inflazione e transizione green, l’assenza di certezze commerciali è un rischio che l’Europa non può permettersi”.