“La Trappola di Venere” alla Camera: in prima linea anche un medico di Reggio Calabria per la prevenzione della violenza di genere

Si terrà domani, giovedì 22 gennaio 2026, dalle 9:30 alle 13:00, presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati a Roma, l’evento “La Trappola di Venere – Prevenzione, Consapevolezza e Responsabilità Maschile”. L’evento è promosso e organizzato dall’On. Luciano Ciocchetti.

L’iniziativa punta a rafforzare la prevenzione della violenza di genere attraverso un percorso culturale rivolto in particolare agli uomini, con interventi istituzionali, panel di analisi psicologica e sociale, la proiezione del cortometraggio “La Trappola di Venere” e uno spot sociale dedicato al riconoscimento dei segnali di disagio prima che degenerino. Prevista anche una performance artistica dal vivo e la partecipazione di esperti, rappresentanti istituzionali e associazioni impegnate sul tema.

Il ruolo della Medicina Generale nella prevenzione

Nel contesto di un’iniziativa volta a promuovere la prevenzione e la responsabilità maschile, prenderà parte il Dott. Galletta, medico ginecologo e referente AFT per l’ASP di Reggio Calabria. Il dottore sottolineerà come “lo studio del Medico di Medicina Generale sia spesso l’unico luogo in cui l’uomo si presenta con regolarità, offrendo un’occasione irripetibile di screening non convenzionale“.

“Il medico di famiglia è una ‘sentinella’ sul territorio – spiega il Dott. Galletta – capace di cogliere quei cambiamenti nel comportamento, sintomi psicosomatici o richieste di aiuto indirette che possono precedere derive violente o ossessive. Insegnare agli uomini a riconoscere il proprio disagio e a chiedere aiuto prima che questo si trasformi in violenza è una sfida culturale e clinica che la SIMG accoglie con determinazione“.

Nel suo intervento il dottor Galletta parlerà di come la prossimità sia uno strumento di diagnosi precoce, come il rapporto di fiducia MMG-paziente permette di superare il tabù del disagio psicologico maschile. Spiegherà anche quanto è importante intercettare i segnali, riconoscere l’ossessione e la perdita di lucidità emotiva attraverso la medicina di ascolto. Per il dottor. Galletta è molto importante “fare rete” ed è importante l’integrazione tra medicina generale, specialistica (ginecologica e psicologica) e istituzioni per una prevenzione primaria efficace.

Scheda biografica del relatore

Il Dott. Giuseppe Galletta è Medico di Medicina Generale a Reggio Calabria, specialista in Ginecologia e Scienza dell’Alimentazione. Referente per la SIMG (Società Italiana di Medicina Generale) della sezione di Reggio Calabria e Responsabile regionale AGITE-AOGOI, è attivamente impegnato nella promozione della medicina di genere e nella tutela della salute della donna e del nucleo familiare.

CLICCA QUI per scaricare il programma completo.