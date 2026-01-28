“La squadra del sorriso con Capitan Ozonic” conquista il Sud Italia: il progetto arriva in Calabria

Il progetto educativo “La squadra del sorriso con Capitan Ozonic” arriva in Calabria, segnando un’importante espansione dell’iniziativa, che sta raccogliendo sempre più adesioni nel Sud Italia. Il 23 gennaio, il progetto ha fatto tappa presso un istituto scolastico di Siderno, in provincia di Reggio Calabria, dove si è svolto un evento coinvolgente con i bambini della scuola materna locale.

Promosso da Aquolab, “La Squadra del Sorriso con Capitan Ozonic” è un progetto educativo gratuito pensato per sensibilizzare i più giovani sull’importanza dell’igiene orale fin dai primi anni di vita. Utilizzando un approccio interattivo e ludico, l’iniziativa intende insegnare ai bambini le buone pratiche quotidiane per prendersi cura dei propri denti, creando così abitudini che li accompagneranno durante tutta la crescita.

L’incontro, interamente incentrato sulla figura di Capitan Ozonic, il supereroe ideato da Aquolab, è stato condotto dalla Dott.ssa Federica Marmina, igienista dentale partner di Aquolab per il territorio. Con il suo intervento, ha guidato i bambini alla scoperta delle corrette abitudini di igiene orale, combinando momenti educativi e giochi che hanno reso l’esperienza sia istruttiva che divertente.

Oltre ad apprendere le giuste abitudini quotidiane per un sorriso sano, i bambini hanno avuto l’opportunità di esprimere la propria creatività in un laboratorio creativo, dove hanno disegnato la propria mascotte del sorriso. Un vero e proprio amico di Capitan Ozonic che accompagnerà i bambini nel loro viaggio quotidiano di cura dei denti, diventando un simbolo della loro attenzione alla salute orale.

“Portare il progetto in Calabria è un passo importante nel nostro percorso di sensibilizzazione sulla salute orale dei bambini. Siamo entusiasti di vedere come il progetto stia crescendo e di come, grazie alla rete di professionisti qualificati come la Dott.ssa Marmina, possiamo raggiungere sempre più bambini in tutta Italia”, ha dichiarato Giorgio Germini, CEO e fondatore di Aquolab.

Il progetto, completamente gratuito per scuole e famiglie, continua a diffondere la cultura della prevenzione tra i più piccoli, portando nelle scuole attività educative che insegnano, in modo coinvolgente, l’importanza di una corretta igiene orale fin dalla tenera età.