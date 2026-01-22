“La Scuola del Futuro”: pronto il convegno sulle nuove prospettive per formare i giovani di domani

Si terrà a Roma il 27 gennaio prossimo alle ore 15.00, presso la Sala Refettorio – Camera dei Deputati – Via del Seminario 76, il convegno “La Scuola del Futuro… Nuove Prospettive” organizzato dal Krysopea Institute, Organismo indipendente che svolge attività di ricerca, analisi strategica e intelligence per settori e aree d’interesse nazionale in una visione geopolitica globale. Ritenendo la formazione dei giovani un elemento basilare nello sviluppo della società e delle prospettive ad essa affidate, l’evento intende aprire una finestra analitica sulla scuola e sul come predisporla al futuro.

“Un momento di riflessione che il Krysopea Institute ha voluto condividere con figure di primo piano, attivamente impegnate nel sociale e proiettate verso scenari internazionali. Non è infatti un caso che i relatori rappresentano uno spaccato vero e ampio del rapporto tra società civile, religiosa, culturale; profondi conoscitori di quelle relazioni nelle quali i giovani sono parte determinante ed elementi sui quali investire. Gli stessi saluti istituzionali appaiono significativi considerato come essi siano affidati all’on. Simona Loizzo, da sempre attenta a importanti tematiche sociali” si legge nella nota degli organizzatori.

Gli interventi saranno tenuti da:

Patrizia Bernadette Berardi, Presidente OSDIA (Order Sons and Daughters of Italy in America);

Roberto Bevacqua, Direttore del Krysopea Institute;

Gennaro Colangelo, Direttore del Dipartimento Beni Culturali Consorzio Universitario Humanitas;

Ornella Cuzzupi, Segretario Nazionale UGL Istruzione, Componente del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;

Pauline Kashale, Giurista Presidente Associazione Reseau Fondare Onlus;

Maria Rita Parsi, Psicopedagogista, membro del Comitato ONU dei diritti dei minori;

Pompeo Torchia, Presidente Associazione I sud del Mondo ETS;

Maria Grazia Vergari, Psicologa, docente Pontificia Facoltà Scienze dell’Educazione “Auxilium”

Angelo Vincenzo Zani, Monsignore, Archivista e Bibliotecario Emerito Santa Romana Chiesa.

Il convegno sarà moderato dalla dott.ssa Cinzia Barone, analista del Krysopea Institute e vedrà anche una lettura scenica da parte dell’attore Emmanuel Casaburi.