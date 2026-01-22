La Scuola Calcio Academy Siderno è pronta ad ospitare i tecnici del Bari

“Lunedì 26 gennaio 2026 (presso il Centro Sportivo Zagara in Donisi) rappresenterà una giornata di grande valore sportivo e formativo per la nostra realtà. Avremo infatti il piacere e l’onore di ospitare i tecnici dell’SSC Bari, una delle società calcistiche più rappresentative del panorama pugliese e nazionale. ​L’evento vedrà la prestigiosa presenza del tecnico Nino Armenise, affiancato dal responsabile Marco Barci, figure di riferimento per la formazione e lo sviluppo tecnico all’interno del club biancorosso. La loro visita costituirà un’importante occasione di confronto, crescita e condivisione di metodologie di lavoro, principi tecnici e valori educativi legati al calcio”. Così in una nota l’ASD Scuola Calcio Academy Siderno annuncia l’evento: ospiterà i tecnici del Bari.

“​L’incontro si inserisce in un percorso volto a rafforzare il legame tra società sportive, tecnici e giovani atleti, promuovendo una cultura sportiva basata su competenza, professionalità e passione. La presenza dello staff dell’SSC Bari rappresenta uno stimolo significativo per tutti i partecipanti e conferma l’importanza della collaborazione tra realtà sportive del territorio”.

Orario allenamenti:

dalle ore 16 alle 17 categoria Esordienti

dalle ore 17 alle 18 categoria Pulcini

I tecnici alla fine delle sedute di allenamento saluteranno anche le categorie Primi Calci e Piccoli Amici.