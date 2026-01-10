La sanità in Calabria e l’ospedale di Polistena, Irto tuona: “situazione inaccettabile, ma Occhiuto ci dice che va tutto bene” | INTERVISTA

Graziano Tomarchio, in un servizio per StrettoWeb, ha intervistato il segretario regionale calabrese del PD Nicola Irto sulla sanità in Calabria e sull’ospedale di Polistena: “abbiamo interrogato il Governo per chiedere con chiarezza cosa si vuole fare per la sanità in Calabria. Non servono interventi spot, ma dare certezza di quella che avviene. Mi sembra curioso che il Centro Destra regionale, il Commissario Occhiuto, si inventino ipotesi non strutturali. Questo ospedale rischia la chiusura, non servono iniziative tampone”.

“E’ inaccettabile quello che sta avvenendo. La situazione è al collasso e lo dicono i numeri, non il PD. Però dal Centro Destra dicono che va tutto bene. La Destra governa la Regione da più di 6 anni, ma continuano a parlare a quelli di prima. Loro sono al Governo, noi siamo all’opposizione e restiamo vigili” ha aggiunto. Di seguito l’intervista completa.