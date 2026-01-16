La Regione Calabria pubblica un bando sugli impianti sportivi e a Catanzaro ricordano il campo scuola “Pietro Mennea”: “ha bisogno di un restyling”

“La manifestazione d’interesse rivolta ai Comuni per una ricognizione del fabbisogno finanziario degli impianti sportivi, pubblicata qualche giorno fa dalla Regione Calabria guidata da Roberto Occhiuto, è una grande opportunità che l’amministrazione di Catanzaro non può e non deve farsi sfuggire”. Così in una nota il Consigliere Comunale di Catanzaro, di Forza Italia, Lobello. “Come già richiesto nella commissione consiliare preposta, invito il sindaco, gli assessori e i settori competenti a predisporre il prima possibile gli atti necessari ad aderire al bando per entrare nella “fotografia” che la Cittadella sta scattando in questo momento. Passaggio propedeutico ad intercettare risorse economiche che sarebbero fondamentali per le strutture sportive dei nostri quartieri che hanno un evidente bisogno di interventi incisivi e profondi”.

“La proposta lanciata dall’assessore regionale Filippo Mancuso, che fa parte di una più ampia concertazione istituzionale sull’impiantistica, è una strategia dalla quale il Comune di Catanzaro non può permettersi di essere tagliato fuori. Non posso non pensare, per prima cosa, al campo scuola Pietro Mennea, l’unica pista di atletica pubblica del Capoluogo che da decenni ha necessità di un profondo restyling. La manifestazione d’interesse regionale è una chance importantissima proprio per un impianto come questo, per cui si potrebbe finalmente cristallizzare cosa e quanto serve per riqualificarlo, metterlo a norma, renderlo più funzionale e omologarne la pista d’atletica per gare di livello nazionale. Un progetto rimasto negli archivi dell’assessorato per tanto tempo e che oggi, grazie a questa occasione, potrebbe essere recuperato e rilanciato” si chiude la nota.