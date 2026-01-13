La Reggina lo aveva corteggiato, ma alla fine va all’Igea Virtus: Cham sceglie la capolista

La Reggina lo aveva corteggiato nelle ultime sessioni. O, perlomeno, così scrivevano i bene informati vicini alla società. Però alla fine Eliman Cham ha deciso di trasferirsi all’attuale capolista del girone I di Serie D, l’Igea Virtus. La squadra siciliana, partita con ben altri obiettivi alla vigilia, considerando la posizione di classifica ha scelto di investire sul mercato per difendere il primo posto. Cham, tra gli under più interessanti degli amaranto negli ultimi due anni (oltre 50 presenze e due reti), si trasferisce in prestito fino a fine stagione

Difensore ed esterno mancino, classe 2005, il calciatore ha la doppia nazionalità gambiana e ghanese. Potenza fisica, altezza, velocita e personalità tra le caratteristiche migliori di Cham, reduce da una prima parte di stagione in cui non è riuscito a trovare tanto spazio nella Carrarese (Serie B), proprietaria del cartellino sino al 30 giugno 2028.

“Ringrazio la società, il direttore Chiavaro e mister Marra per l’opportunità concessa – commenta Eliman Cham, che vestirà la casacca numero 6 – La Nuova Igea Virtus non ha mai fatto segreto di apprezzarmi come calciatore visto che anche in estate ero stato contattato. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione dello staff e di un gruppo che sta facendo un campionato straordinario. Conosco il calore dei tifosi e sono pronto a gioire insieme a questa citta”. Insieme al calciatore anche il presidente giallorosso Massimo Italiano: “l’arrivo di Cham non puo che confermare quanto abbiamo promesso, ovvero che non stiamo lesinando sforzi pur di continuare a fare bene come stiamo facendo. La città e noi dirigenti vogliamo mettere tutti nelle condizioni di dare il massimo per la Nuova Igea Virtus”.